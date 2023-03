ÖSV-Damen krönen Topsaison mit einem Doppelsieg

Elf Siege in 16 Rennen

Für den perfekten Abschluss sorgten am Samstag dann die Steirerin Michaela Heider und die Vorarlbergerin Michelle Niederwieser, die beim Super-G von Narvik auf die Ränge eins und zwei fuhren - Platzierungen, die sie am Ende auch in der Disziplinengesamtwertung einnahmen. Beeindruckend: Am Ende holte das ÖSV-Team 34 (11 Siege, 13x Zweite, 10x Dritte) von 49 (ein ex-aequo-Resultat) vergebenen Podestplätzen.