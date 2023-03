Australien: Millionen tote Fische verstopfen Fluss

„Die Auswirkungen auf die Umwelt sind unvorstellbar“

„Es ist schrecklich - soweit man sehen kann, nur tote Fische“, so auch Anrainer Graeme McCrabb. So schlimm sei es noch nie gewesen, sagte er weiter und fügte hinzu: „Die Auswirkungen auf die Umwelt sind unvorstellbar.“ Nach jüngsten Überschwemmungen in der Region waren die Fischbestände in dem Fluss stark angestiegen. Doch jetzt herrscht dort wieder eine enorme Hitzewelle, die Wasserpegel sinken rasant und die Fische sterben.