Tennis-Rohdiamant setzt sensationelle Serie fort

Matchbälle abgewehrt

Schwärzler spielte wie bereits in den beiden Runden zuvor engagiert und ließ immer wieder sein großes Talent aufblitzen. Als er in Durchgang zwei von seinem Gegner allerdings - begünstigt durch zwei Doppelfehler - zu Null zum 5:4 gebreakt wurde, schien die Partie allerdings gelaufen. Doch nun bewies der regierende U16-Europameister, dass er auch mental extrem stark ist. Zuerst wehrte er zwei Matchbälle ab, eher er seinerseits die zweite Chance zum 5:5-Re-Break nutzen konnte. Damit kippte das Spiel - in Satz zwei ließ er Chepelev nur mehr drei Punkte, ehe er auf 7:5 stellte und damit einen Entscheidungssatz erzwang.