Austria Lustenau wird langsam zum Lazarett

Am schlimmsten schaut es dabei bei Kapitän Maak aus. Der Verteidiger erlitt gegen Sturm einen Muskelbündelriss und muss mindestens vier bis sechs Wochen passen. „Gottseidank ist nach diesem Match die Länderspielpause. Das kommt mir sicher entgegen“, so der Abwehrrecke, der über die ganze Saison konstant starke Leistungen in der Innenverteidigung brachte.