Messerattacke nach „Pissoir-Streit“

Klinge in den Hals

Mehrfach versucht er seinem Opfer die Klinge in den Hals zu rammen, was dank der heftigen Gegenwehr misslingt. Letztlich trifft der Messermann den 39-Jährigen „nur“ am Oberarm und fügt ihm eine Stichwunde zu. Der Auslöser für die Tat war denkbar banal: „Ich habe ihm nur gesagt, er solle zum Pinkeln aufs Pissoir gehen und nicht auf die normale Toilette“, erzählt das Opfer, das aufgrund des Vorfalls noch heute unter den psychischen Folgen leidet.