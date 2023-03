Mysteriöse Infektionskrankheit forderte fünf Tote

In Tansania sind fünf Menschen an einer mysteriösen Infektionskrankheit verstorben - nun untersucht ein Team aus Gesundheitsexperten die Todesfälle. Die Krankheit ist offenbar ansteckend und bei insgesamt sieben Menschen festgestellt worden, teilte das Gesundheitsministerium des ostafrikanischen Landes am Donnerstagabend mit. Sie hätten unter Fieber, Erbrechen, Blutungen an verschiedenen Körperteilen und Nierenversagen gelitten.