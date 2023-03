Eigenes Auto überführte Alkolenker nach Unfall

Zu dem Verkehrsunfall kam es am Freitag kurz nach Mitternacht. Um 0.15 Uhr war der 55-Jährige aus dem Bezirk Perg mit seinem Firmen-Pkw im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark auf dem Güterweg Ruhstetten Richtung Frensdorf unterwegs. In einem Waldstück kam er rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.