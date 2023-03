TikTok fliegt von britischen Regierungshandys

Schon jetzt werde TikTok nur selten innerhalb der Regierung genutzt, fügte Dowden hinzu. „Es ist klar geworden, dass ein Risiko besteht, dass bestimmte Plattformen sensible Regierungsdaten abrufen und verwenden könnten“, so der konservative Minister. Künftig soll nur die Nutzung von Apps von einer bestimmten Liste auf den Geräten erlaubt sein. In Einzelfällen sollen Ausnahmen ermöglicht werden können.