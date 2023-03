„TikTok ist trojanisches Pferd der Kommunisten“

Auf Regierungshandys offiziell verboten

Das Weiße Haus hatte die zum chinesischen Bytedance-Konzern gehörende Social-Media-App am Montag auf Regierungshandys verboten. Ähnliche Verbote gelten auch für Abgeordnete und Mitarbeiter das Repräsentantenhauses. Auch mehrere Bundesstaaten sowie das US-Militär haben ähnliche Regelungen erlassen. Auch in Europa sind, etwa vom EU-Parlament, entsprechende Restriktionen verfügt worden. In Österreich stellt die Regierung entsprechende Überlegungen an, wobei auf Prüfungen von IT-Experten des Innenministeriums verwiesen wird.