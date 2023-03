USA erhöhen Druck: TikTok droht jetzt Totalverbot!

Mit Blick auf einen möglichen Missbrauch von Nutzerdaten erhöhen die USA den Druck auf die chinesische Videoplattform TikTok. Wie das „Wall Street Journal“ berichtet, hat Washington dem chinesischen Mutterkonzern Bytedance ein Ultimatum gestellt: Entweder Bytedance verkauft seine Anteile an der App oder TikTok wird in den USA komplett verboten. Peking forderte Washington am Donnerstag auf, mit der „ungerechtfertigten Unterdrückung“ der Video-App aufzuhören.