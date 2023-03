Ungarn: Schulfeier wegen Gedicht verboten

Die Feier in der Jozsef-Budenz-Schule in Budapest sollte wegen der begrenzten Zahl an Plätzen im Festsaal doppelt über die Bühne gehen. Doch Schuldirektor Jozsef Csenki zog bereits nach dem ersten Termin die Reißleine, berichtete das Nachrichtenportal 444.hu am Mittwochabend.