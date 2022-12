So hämisch spottet Orban über das Europaparlament

Es war kein guter Morgen für das Europaparlament, das am Montag zur letzten Sitzungswoche des Jahres in Straßburg zusammenkam. Seit Freitag steht es im Fokus eines Korruptionsskandals, wie es ihn in Brüssel wohl noch nie gegeben hat. Bestechung und Bestechlichkeit, Einflussnahme aus dem Golfemirat Katar, Geldwäsche und Korruption - das sind die Vorwürfe, die erhoben werden. Die griechische Vizepräsidentin Eva Kaili und drei weitere Verdächtige sitzen deshalb in Untersuchungshaft. Es ist eine Katastrophe für das Haus.