Orbán wegen Privatausflug mit Militärjet angezeigt

Der Militärjet war Ende Februar auf dem Rückweg von einem Staatsbesuch in Ägypten in Pisa zwischengelandet, Orbán dürfte im Anschluss Urlaub in Italien gemacht haben. Laut der offiziellen Erklärung der Regierung hatte die Militärmaschine in der Stadt in der Toskana eine „technische Landung“ durchgeführt, nach der Orbán ausstieg und das Flugzeug nach Budapest weiterflog, berichtete das Onlineportal Index.hu am Dienstag.