Fährt Nicole Schmidhofer nun mit der Helmkamera?

„Schmidi“ wird nicht sicher langweilig

Mit einer aus dem ÖSV-Team wird Schmidhofer auch in Zukunft tatsächlich zusammenarbeiten, wenn auch an anderer Front. Denn der Ski-Podcast „Wos dahinter steckt“ mit Cornelia Hütter, in dessen aktueller Folge Tamara Tippler über ihre Schwangerschaft berichtet, soll weitergeführt werden.