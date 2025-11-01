Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auf nach Mörbisch!

Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent

Burgenland
01.11.2025 19:00
Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird die Seebühne auch heuer zum „Winterwunder“.
Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr wird die Seebühne auch heuer zum „Winterwunder“.(Bild: Burgenland Tourismus/Birgit Machtinger)

Größer, bunter und zauberhafter denn je: Ab 22. November verwandeln sich die Seebühne und erstmals das Seebad in ein funkelndes Winterdorf voller Magie, Musik und Lichterglanz.

0 Kommentare

Die größte Weihnachtskrippe der Welt wird heuer im Nordburgenland neu inszeniert und durch eine beeindruckende Projektionsshow wieder zum Leben erweckt. Besucher dürfen sich auf eine märchenhafte Reise begeben – auf der Suche nach dem Christkind durch ein erweitertes, stimmungsvoll gestaltetes Winterdorf am Ufer des Neusiedler Sees.

Zahlreiche neue Attraktionen laden zum Staunen und Mitmachen ein: Hütten mit regionalen Köstlichkeiten, interaktive Stationen für Kinder, stimmungsvolle Bühnenprogramme, faszinierende Zaubershows und Konzerte sowie ein magischer Lichterpfad durch das Seebad werden für unvergessliche Momente sorgen.

Vorweihnachtliche Stimmung pur: Auch in diesem Advent darf der umjubelte Auftritt des ...
Vorweihnachtliche Stimmung pur: Auch in diesem Advent darf der umjubelte Auftritt des Kinderchores nicht fehlen.(Bild: Maria Hollunder)

 Die Eröffnung am 22. November verspricht gleich zu Beginn ein besonderes Highlight: Mit einem Live-Auftritt der Edlseer läutet das Winterwunder Mörbisch stimmungsvoll die Adventzeit ein. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher am 13. Dezember, wenn der legendäre Coca-Cola-Truck wieder in Mörbisch Halt macht und für strahlende Augen sorgt.

Neu in diesem Jahr: Der kostenlose Christkindl-Express bringt Besucher an den Wochenenden vom 21. November bis 21. Dezember 2025 bequem von Eisenstadt über St. Margarethen und Rust nach Mörbisch – und verbindet so die schönsten Adventmärkte der Region.

Reiseangebote
(13.-14. Dezember 2025, ab EUR 245 p. P.)
Zwei Tage Adventstimmung pur: ab Wien Hauptbahnhof zur Haydnstadt Eisenstadt, zum Winterwunder Mörbisch, zur Ruster Adventmeile und zum Adventmarkt Schloss Halbturn. Übernachtung im Seehotel Rust** inklusive Frühstück. Buchung & Details: myburgenland.travel
(Achtung: nur noch wenige Plätze verfügbar!)

Halbtagesausflug mit Blaguss Reisen (22. November 2025 – 6. Jänner 2026, ab EUR 30 p. P.): Jeden Samstag & Sonntag ab Wien Oper zur Ruster Adventmeile und zum Winterwunder Mörbisch – stressfrei und komfortabel.
Buchung & Infos: blaguss.com

Info und Programm:
www.winterwunder.at

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
8° / 19°
Symbol wolkig
Güssing
7° / 21°
Symbol wolkig
Mattersburg
6° / 19°
Symbol wolkig
Neusiedl am See
7° / 20°
Symbol wolkig
Oberpullendorf
6° / 20°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
156.220 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
113.504 mal gelesen
Oberösterreich
Kleiner Fehler kommt Pärchen ganz schön teuer
112.316 mal gelesen
Krone Plus Logo
Julia Lugstein (33) und Dominik Huber (31) erfüllten sich den Traum von den eigenen vier Wänden, ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
103.000 km per Rad
Mit reiner Muskelkraft 2,5-mal rund um die Erde
Von Schaufel erdrückt
Ungeschick mit Fernsteuerung kostete Mann Leben
Krone Plus Logo
Stilvolles Gedenken
Gräberkult zu Allerheiligen lässt Kassen klingeln
Wien, NÖ & Burgenland
Tiere auf der Suche nach einem Zuhause
Krone Plus Logo
Süße Geheimnisse
Zu Allerheiligen gilt: Backe, backe … Striezel!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf