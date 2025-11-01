Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent

Die größte Weihnachtskrippe der Welt wird heuer im Nordburgenland neu inszeniert und durch eine beeindruckende Projektionsshow wieder zum Leben erweckt. Besucher dürfen sich auf eine märchenhafte Reise begeben – auf der Suche nach dem Christkind durch ein erweitertes, stimmungsvoll gestaltetes Winterdorf am Ufer des Neusiedler Sees.