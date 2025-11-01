Das Winterwunder macht sich bereit für den Advent

Größer, bunter und zauberhafter denn je: Ab 22. November verwandeln sich die Seebühne und erstmals das Seebad in ein funkelndes Winterdorf voller Magie, Musik und Lichterglanz.
Die größte Weihnachtskrippe der Welt wird heuer im Nordburgenland neu inszeniert und durch eine beeindruckende Projektionsshow wieder zum Leben erweckt. Besucher dürfen sich auf eine märchenhafte Reise begeben – auf der Suche nach dem Christkind durch ein erweitertes, stimmungsvoll gestaltetes Winterdorf am Ufer des Neusiedler Sees.
Zahlreiche neue Attraktionen laden zum Staunen und Mitmachen ein: Hütten mit regionalen Köstlichkeiten, interaktive Stationen für Kinder, stimmungsvolle Bühnenprogramme, faszinierende Zaubershows und Konzerte sowie ein magischer Lichterpfad durch das Seebad werden für unvergessliche Momente sorgen.
Die Eröffnung am 22. November verspricht gleich zu Beginn ein besonderes Highlight: Mit einem Live-Auftritt der Edlseer läutet das Winterwunder Mörbisch stimmungsvoll die Adventzeit ein. Ein weiterer Höhepunkt erwartet die Besucher am 13. Dezember, wenn der legendäre Coca-Cola-Truck wieder in Mörbisch Halt macht und für strahlende Augen sorgt.
Neu in diesem Jahr: Der kostenlose Christkindl-Express bringt Besucher an den Wochenenden vom 21. November bis 21. Dezember 2025 bequem von Eisenstadt über St. Margarethen und Rust nach Mörbisch – und verbindet so die schönsten Adventmärkte der Region.
Reiseangebote
(13.-14. Dezember 2025, ab EUR 245 p. P.)
Zwei Tage Adventstimmung pur: ab Wien Hauptbahnhof zur Haydnstadt Eisenstadt, zum Winterwunder Mörbisch, zur Ruster Adventmeile und zum Adventmarkt Schloss Halbturn. Übernachtung im Seehotel Rust** inklusive Frühstück. Buchung & Details: myburgenland.travel
(Achtung: nur noch wenige Plätze verfügbar!)
Halbtagesausflug mit Blaguss Reisen (22. November 2025 – 6. Jänner 2026, ab EUR 30 p. P.): Jeden Samstag & Sonntag ab Wien Oper zur Ruster Adventmeile und zum Winterwunder Mörbisch – stressfrei und komfortabel.
Buchung & Infos: blaguss.com
Info und Programm:
www.winterwunder.at
