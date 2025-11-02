Entflohener Häftling bei Fahrzeugkontrolle gefasst

Im Juli war ein Häftling nach einem Ausgang nicht mehr in die Justizanstalt Ried (OÖ) zurückgekehrt. Am Sonntag versuchte der Bosnier (28) noch vergeblich zu Fuß vor einer Polizeikontrolle zu flüchten. Er sitzt jetzt wieder ein.
Am Sonntag um 11.45 Uhr wurde in Garsten von Polizisten ein Auto wahrgenommen, welches einer Fahrzeugkontrolle zugeführt werden sollte. Unmittelbar nach dem Halten des Autos stieg der Lenker aus und flüchtete zu Fuß. Nachdem die Beamten Unterstützung angefordert hatten und eine Intensivfahndung stattgefunden hatte, konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.
Wiederholt falsche Angaben
Da er sich weigerte, seine Identität bekannt zu geben, wurde die Festnahme ausgesprochen. Die Vorführung zu einem Arzt betreffend einer Fahrtauglichkeitsuntersuchung wurde von ihm verweigert. Betreffend der Identität des Festgenommenen machte dieser wiederholt falsche Angaben. Durch polizeiliche Erhebungen konnte der 28-jährige gebürtige Bosnier identifiziert werden.
Kein Führerschein
Nach ihm bestand eine aufrechte Personenfahndung. Er war seit Juli 2025 als geflohener Strafgefangener der Justizanstalt Ried gemeldet. Weiters wurde festgestellt, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer Lenkberechtigung ist. Er wurde der Justizanstalt Ried rücküberstellt.
