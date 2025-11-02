Entflohener Häftling bei Fahrzeugkontrolle gefasst

Am Sonntag um 11.45 Uhr wurde in Garsten von Polizisten ein Auto wahrgenommen, welches einer Fahrzeugkontrolle zugeführt werden sollte. Unmittelbar nach dem Halten des Autos stieg der Lenker aus und flüchtete zu Fuß. Nachdem die Beamten Unterstützung angefordert hatten und eine Intensivfahndung stattgefunden hatte, konnte der Lenker angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.