Neue Projekte für „Live is Life“-Komponist

Am Sonntag stellte Pfleger sein neues Buch „Live is Life – Mein Leben mit einem Welthit“ im Casanova in Wien vor. In der Biographie beschreibt er viele Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben und seiner Karriere. Für den Musiker ist aber klar, dass sein Ausflug in die Welt der Autoren nur eine einmalige Sache war: „Das Buch hab ich eigentlich nur geschrieben, weil ich mir zu meinem 70er ein Geschenk machen wollte. Und diese ganzen Anekdoten, die vor allem in der Opus-Karriere passiert sind, dem Publikum näherbringen wollte.“