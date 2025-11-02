Vorteilswelt
Neue Projekte für „Live is Life“-Komponist

Adabei Österreich
02.11.2025 19:30
„Live is Life“-Komponist Ewald Pfleger präsentiert sein neues Buch.
„Live is Life“-Komponist Ewald Pfleger präsentiert sein neues Buch.(Bild: Jöchl Martin)

Mit dem Song „Live is Life“ hat Ewald Pfleger einen Welthit komponiert. Kaum jemand hatte wohl noch keinen Ohrwurm von dem Song. Doch auf diesem Erfolg ruht sich der Opus-Star keinesfalls aus und so präsentierte er am Sonntag im Casanova in Wien zwei neue Projekte. 

Am Sonntag stellte Pfleger sein neues Buch „Live is Life – Mein Leben mit einem Welthit“ im Casanova in Wien vor. In der Biographie beschreibt er viele Anekdoten und Geschichten aus seinem Leben und seiner Karriere. Für den Musiker ist aber klar, dass sein Ausflug in die Welt der Autoren nur eine einmalige Sache war: „Das Buch hab ich eigentlich nur geschrieben, weil ich mir zu meinem 70er ein Geschenk machen wollte. Und diese ganzen Anekdoten, die vor allem in der Opus-Karriere passiert sind, dem Publikum näherbringen wollte.“

Ein neues Sunny-Pfleger-Album
Aber damit nicht genug. Auch ein neues Album mit dem Namen „The Celebration“ hat der 70-Jährige anlässlich seines Geburtstags auf den Markt gebracht. Kein Best-Of-Album, wie er selbst erzählt, vielmehr sei es ein Sunny-Pfleger-Album: eine Mischung aus neuen Titeln und Live-Aufnahmen. Den Spitznamen Sunny, der das sonnige Gemüt von Pfleger beschreibt, nimmt der Komponist aus seiner Zeit mit der Band Opus mit. Auf die Frage, wie er sich die positive Einstellung all die Jahre beibehalten hat, antwortet der gebürtige Burgenländer lachend: „Das liegt anscheinend in meinen Genen.“

Ein eingespieltes Team: Ewald Pfleger mit Sohn Paul.
Ein eingespieltes Team: Ewald Pfleger mit Sohn Paul.(Bild: Jöchl Martin)

Apropos Gene, mit dabei als musikalische Unterstützung war Sohn Paul, der selber den Weg in die Musik eingeschlagen hat und von seinem Vater schwärmt: „Ich finde es sehr bewundernswert, dass er in seinem Alter nicht nur aktiv ist, sondern oft auf einigen Ebenen sogar noch aktiver wird.“

Es bleibt spannend, welchen zukünftigen Projekten sich Pfleger noch annimmt – langweilig wird ihm jedoch bestimmt nicht. 

Porträt von Emily Patek
Emily Patek
