„Müll-Deal“ bleibt Zankapfel zwischen Parteien

Mit „Staunen und großem Bedauern“ reagierte der SPÖ-Gemeindevertreterverband in einem Schreiben an die Mitgliedsgemeinden. Präsident Erich Trummer richtete den Appell an alle Verantwortungsträger, „in sich zu gehen und schnellstmöglich mit Besonnenheit sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen“. Es sollten zuerst die unabhängigen Gutachten ihr Bewertungsergebnis zum Wert des BMV liefern, dann wolle man mit dem Land einen Kaufpreis verhandeln und auf dessen Basis strukturelle Entlastungsmaßnahmen finalisieren. „Erst nach Vorliegen dieses Ergebnisses sollten seriöserweise Bürgermeister befragt werden“, erklärt Trummer.