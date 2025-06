WAC schnappt sich Hartbergs Spielmacher Avdijaj

Wenn Verlierer zu Siegern werden! Am 1. Mai hatte er das hart umkämpfte Cup-Finale mit Hartberg gegen den WAC mit 0:1 verloren – am Montag aber nun wird Donis Avdijaj (28) dennoch zu einem „Gewinner“: Denn da setzt der spiel- und dribbelstarke und auch torgefährliche Deutsch-Kosovare beim Wolfsrudel sein Autogramm unter einen Zwei-Jahres-Vertrag! Der bisherige „Königstransfer“ des Cupsiegers aus dem Lavanttal in diesem Sommer.