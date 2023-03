Kind überrollt: Postler geht gegen Geldstrafe vor

Kleine Unachtsamkeit kostete Mädchen das Leben

Der 57-Jährige steuerte am 3. Mai 2022 gegen 8.20 Uhr sein Zustellfahrzeug an den Straßenrand einer Gemeindestraße in Annaberg (Tennengau/Salzburg). Dort standen die Brüder (9 u. 4 Jahre alt) des späteren Opfers. „Das Mädchen stand an der Schwelle zum Haus und drehte mir den Rücken zu“, erinnerte sich der sichtlich bewegte Angeklagte bei seinem Prozesstermin zurück. „Dann habe ich in eine Kiste auf der Beifahrerseite gegriffen und den beiden Kindern die Post gegeben. Das mache ich öfter so“, erzählte der Postbedienstete weiter. Nach einem kurzen Gespräch schloss er demnach das Fenster, schaute sich um und fuhr los. Den Tränen nahe gab er weiter zu Protokoll: „Auf einmal hörte ich einen ,Tuscher‘. Ich blieb stehen und schaute in den Spiegel. Dann lag die Kleine da.“