Borealis-Deal für Experten „höchst problematisch“

Die derzeit zweit-, dritt- und viertgrößten Produzenten sind entweder in Russland ansässig oder werden von russischen Unternehmen kontrolliert, oder haben ihren Sitz in der Ukraine, nämlich Eurochem, Ostchem und Uralchem. Somit unterliegen die zweit-, dritt- und viertgrößten Hersteller derzeit politischen Sanktionen oder sind sogar direkt von Kriegseinsätzen in der Ukraine betroffen, was ihren Zugang zu Kunden in den EU-Mitgliedstaaten verhindert.