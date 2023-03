Nach Diskussionen ziehen heute die Flüchtlinge ein

Große Aufregung gab es in den vergangenen Wochen rund um das neue Flüchtlingsheim im Halleiner Stadtteil Gamp. SPÖ-Bürgermeister Alexander Stangassinger war nicht erfreut darüber, versprach verstärkte Kontrollen der Stadtpolizei. Er wollte zumindest, dass Familien aus der Ukraine in untergebracht werden. Dieser Wunsch wurde nicht erfüllt. Denn heute ziehen 35 Männer in das Gebäude – eine Steilvorlage für die FPÖ im Wahlkampf.