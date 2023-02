Flüchtlinge ziehen Mitte März in Halleiner Heim

Die Vorbereitungen laufen. Noch gilt es, das Asylquartier am Halleiner Stadtrand auf Vordermann zu bringen. Mitte März – und damit knapp zwei Wochen später als zunächst geplant – werden 35 Flüchtlinge in das Haus in der Gamperstraße Süd einziehen. „Wir finalisieren die Einrichtung. Gewisse Möbelstücke haben wir nicht eher bekommen“, sagt Oggi Velickovic vom Samariterbund. Die Hilfsorganisation wird die Asylunterkunft betreiben – die „Krone“ berichtete.