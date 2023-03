VSV-Goalie Lamoureux für zwei Spiele gesperrt

Nach dem 4:3-Siegestreffer des KAC brannten VSV-Goalie „JP“ Lamoureux im dritten Viertelfinal-Derby in Villach die Sicherungen durch. Er schoss den aus dem Tor kommenden Puck in Richtung eines Schiedsrichters, verfehlte diesen zwar - aber trotzdem wurde es von der Liga als Versuch einen Offiziellen anzugreifen gewertet. Dafür setzte es zwei Spiele Sperre (eines plus eines als Wiederholungstäter) und eine Geldstrafe von 400 Euro.