Ländle-Traditionsverein braucht ein kleines Wunder

Plan B muss her

Während man in Dornbirn nun sicherheitshalber einen Plan B für die zweite Liga braucht, kann man in Feldkirch bereits für die kommende Oberhaus-Saison planen. Die Montfortstädterinnen liegen nach dem 23:21 (11:9)-Auswärtserfolg bei den BT Füchsen auf dem sechsten Platz. Madlen Todorova war in der Obersteiermark mit sieben Tore beste Werferin.