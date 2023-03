Austria-Kicker Ranftl: „Ich könnte gerade weinen“

„Sie hätten auch sieben oder acht Tore machen können“

„Am meisten ärgert mich die Gelbe Karte, weil ich jetzt im Derby fehle. Ich könnte gerade weinen“, sagte Ranftl im Sky-Interview. „Sturm war der verdiente Sieger. Sie waren in allen Belangen besser. Wir haben das gar nicht gut gemacht. Wir waren nicht am Platz.“ Am Ende mussten sich Ranftl und Co. mit 1:3 geschlagen geben. „Sie hätten auch sieben oder acht Tore machen können“, sagte der bei Sturm ausgebildete Austrianer.