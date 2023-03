Sturm Graz gegen Austria Wien - ab 17 Uhr LIVE

Sturms Rückkehrer heißt Christian Ilzer. Der Cheftrainer steht nach seiner Erkrankung wieder an die Seitenlinie. Am Personal auf dem Feld ändert sich wohl nichts. Die schon seit Wochen verletzten Akteure wie Otar Kiteishvili, William Böving und Albian Ajeti werden „Schritt für Schritt mit einem klaren Plan“ aufgebaut, wie Ilzer anmerkte. „Wir hoffen, dass sie mit Beginn der Meistergruppe einsatzfähig sind und wir mit einer vollen Kapelle antreten können.“ Dies gilt auch für das Cup-Halbfinale gegen den LASK am 6. April. Dass Böving von Dänemarks Verband für die U21 einberufen wurde, stößt in Graz deshalb auf „Unverständnis“, wie Ilzer anmerkte. Die Skandinavier bestreiten am 24. März ein Länderspiel gegen die Ukraine.