Ein roter Teppich für die Menschenrechte

Ali ist blind und lebt isoliert in einem Wohnblock im Iran. Sein einziger Kontakt ist der Hausmeister, der ihn einst dabei erwischt hat, wie er Selbstmord begehen wollte. Alis Situation ändert sich schlagartig, als Leila über eine Feuertreppe in sein Leben tritt. Sie ist auf der Flucht, nachdem sie an einem brutal niedergeschlagenen Arbeiteraufstand teilgenommen hat. Bei Ali findet sie Zuflucht vor ihren Verfolgern. Langsam lernen die beiden etwas, das im ganzen Land rar gesät ist: einander zu vertrauen. Das ist der Plot des iranischen Filmes „Beyond the Wall“, mit welchem das „Human Vision Filmfestival“ am Sonntag eröffnet wird (18 Uhr).