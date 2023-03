„Mit diesem Rekord ist sie die Allergrößte“

Ingemar Stenmark war nicht dabei. Er blieb lieber in Stockholm, wollte in Åre nicht die Aufmerksamkeit klauen. Und was er, der große Schweiger, dazu zu sagen hat, gab er ohnehin schon längst kund: „Mikaela Shiffrin traue ich zu, über 100 Rennen zu gewinnen.“ Seit gestern sind’s erst einmal 86. Phänomenale 86, eben jene Bestmarke, die Stenmark 1989 gesetzt hat.