EU-Aufbauplan: Auszahlung von 700 Mio. € genehmigt

Die EU-Kommission hat Ggrünes Licht für Zuschüsse an Österreich aus dem Wiederaufbaufonds in Höhe von 700 Millionen Euro gegeben. Sie bewertete den ersten Zahlungsantrag Österreichs vorläufig positiv. Die Auszahlung von Geldern wird an die Erfüllung sogenannter „Meilensteine“ und „Zielwerte“ geknüpft. In Österreich freut man sich über die „erste Etappe“, die gemeistert werden konnte.