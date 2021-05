Österreich hat in letzter Minute eingereicht

Das rund 700 Seiten umfassende Dokument enthält sowohl bekannte Pläne, die schon im Regierungsprogramm, das ja vor der Corona-Krise entstanden ist, festgeschrieben wurden, als auch neue Vorhaben. Rund 46 Prozent der Investitionen gehen in den Klimaschutz, 41 Prozent in die Digitalisierung, schließlich gibt es noch die Themen Bildung und Forschung sowie Soziales, für die Kultur fällt nur ein geringer Teil ab. Von den Ländern vorgeschlagene Schwerpunkte wurden in der Höhe von etwa 2,7 Milliarden Euro beziehungsweise 60 Prozent des eingereichten Volumens berücksichtigt, so die Koalition.