Darum trinkt Chinas Xi Jinping aus zwei Tassen

So routinemäßig sich Chinas Präsident Xi Jinping am Freitag vor dem Volkskongress in Peking für eine dritte Amtszeit bestätigen ließ, fiel doch ein besonderes Detail auf. Während der Tagung standen nämlich zwei Tassen vor ihm auf dem Tisch - alle anderen hatten jedoch nur eine. Handelt es sich dabei um eine subtile Machtdemonstration?