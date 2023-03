ÖSV-Cheftrainer: „Da braucht’s einen Neustart“

Letztes Technik-Wochenende für die Ski-Damen vor dem Finale in Andorra - und nach dem Jubel-Sonntag mit dem Dreifach-Sieg im Super-G von Kvitfjell ist es für Österreichs Alpin-Frauen in Åre (Schweden) die Rückkehr auf den harten Boden der Realität. Im Riesentorlauf gab es in diesem Winter nur zwei Top-10-Plätze, in Slalom waren es zwar sieben, der Sprung aufs Podium gelang jedoch nur Katharina Truppe in Killington (USA).