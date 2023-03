Riesentorlauf der Damen in Aare ab 10 Uhr LIVE

Elisabeth Kappaurer schlug mit dem Selbstvertrauen von zwei zweiten Plätzen im Europacup (Gällivare/Schweden) auf. „Ich weiß, ich bin schnell. Ich kann drauflosfahren und weiß, es funktioniert alles gut - das tut gut.“ Als 25. der Weltcup-Wertung sitzt die Vorarlbergerin aktuell gemeinsam mit Stephanie Brunner (ex aequo) auf dem Schleudersitz, was die Qualifikation für das Finale in Soldeu angeht. „Ich hoffe, dass ich auf den Zug aufspringen kann“, sagte Kappaurer. Aktuell wären in der Sorgen-Disziplin Riesentorlauf sogar sieben ÖSV-Läuferinnen in Andorra dabei. Neben Kappaurer und Brunner müssen aber auch Julia Scheib (23.) und Ramona Siebenhofer (24.) noch zittern.