SPÖ-Krieg tobt nun auf offener Bühne

Der Showdown um die Macht in der SPÖ nimmt seinen Lauf. Aus Rendi-Wagner sprudelte es, als hätte man sie von einem alten Knebel befreit. „Böse Gerüchte und Drohungen gegen Mitarbeiter in Wien gibt es seit Jahren.“ Mutmaßlich von Mitarbeitern Doskozils, der recht unverhohlen vom Thron träumt. Dabei gab er sich selbst in letzter Zeit zurückhaltend. Es sollten die Wahlen der Parteikollegen in Kärnten und Salzburg nicht gestört werden. Störfeuer wurden dennoch weiter entfacht.