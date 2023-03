Biathlon: Eder starker Neunter in Östersund-Einzel

Simon Eder hat am ersten Tag des Biathlon-Weltcups in Östersund im Einzel mit einer starken Leistung aufgezeigt. Der ÖSV-Routinier kam am Donnerstag nach 20 km und einem Fehlschuss auf Rang neun. Der 40-Jährige hatte im Ziel knapp zweieinhalb Minuten Rückstand auf den deutschen Sieger Benedikt Doll.