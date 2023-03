„Happy Birthday“: Shiffrin gedenkt totem Vater

Saisonende

Am 2. Februar 2020 war ihr Papa völlig überraschend mit nur 65 Jahren bei einem Haushaltsunfall verstorben. Shiffrin selbst war daraufhin sofort in die USA zurückgereist und hatte damals ihre Saison auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Ein geplantes Comeback war der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Ihre Gesamtweltcupführung - klarerweise nur zweitrangig - musste sie an die italienische Allrounderin Federica Brignone abgeben. Erstmals seit 2016 war Shiffrin damals ohne Kristallkugel geblieben.