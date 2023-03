„Dieser Titel war für mich wohl der emotionalste“

Erste Schwünge

Aktuell arbeitet Mäggy an einem Comeback. Am 12. Jänner war sie beim Europacup-Super-G in Zauchensee gestürzt und hatte einen Innenbandeinriss im rechten Knie, eine Knochenprellung sowie eine Gehirnerschütterung erlitten. „Anfangs ging bei der Genesung vom Gefühl her nicht viel weiter“, erzählt die Heeressportlerin. „In den letzten zwei, drei Wochen hat sich das aber massiv geändert.“ So könnte Egger schon dieses Wochenende am Arlberg unter der Aufsicht von ÖSV-Trainer Meini Tatschl auf die Skier zurückkehren. „Passt das Wetter, werde ich die ersten Schwünge wagen.“