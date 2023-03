Die Jäger im Almtal stehen nun unter Beobachtung

Haus Hannover und Stift Kremsmünster

Und jetzt ist wieder die Jagd im Visier, genauer die Grundeigentümer – die größten sind übrigens das Adelsgeschlecht Hannover und das Stift Kremsmünster – , weil fünf davon dem Konzept für den Sommerbetrieb am Kasberg nicht zustimmten. Wer genau das Veto einlegte, will aber niemand verraten. Ein Grund soll sein, dass die verkauften Abschüsse mehr Geld bringen, als die Verpachtung an den Lift.