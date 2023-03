160 Millionen! Mega-Vertrag für Giants-Quarterback

Jones hatte nach drei durchwachsenen Jahren in New York zuletzt eine starke Saison absolviert. Der 25-Jährige führte die Giants, der Ex-Klub des Tirolers Sandro Platzgummer, erstmals seit sechs Jahren wieder in die Play-offs. „Ich habe nach der Saison gesagt, dass ich diesen Ort liebe“, sagte Jones in einer vom Team veröffentlichten Erklärung. „Ich bin froh, dass wir zu einer Einigung gekommen sind.“