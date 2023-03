Vergiftungswelle an Mädchenschulen im Iran

Wie die iranische Nachrichtenagentur Tasmin berichtet, seien am Dienstag „etliche Schülerinnen in der Chajjam-Mädchenschule in der Stadt Pardis in der Provinz Teheran vergiftet“ worden. Rund drei Dutzend Mädchen wurden demnach mit Vergiftungserscheinungen in Spitäler eingeliefert.