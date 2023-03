SPÖ im Krisenmodus: Kommt eine Kampfabstimmung?

Scharfe Kritik an Doskozil kommt vor allem von den SPÖ-Frauen. Abgeordnete Selma Yildirim richtet dem Burgenland-Chef aus: Es sei ihr „vollkommen unverständlich“, wie Doskozil „so unsolidarisch sein kann“. Noch härtere Worte kommen von Vorarlbergs SPÖ-Chefin Gabriele Sprickler-Falschlunger. Doskozil sei „nicht Manns genug, eine Diskussion in den Gremien zu führen. Er versteckt sich im Burgenland und hat nicht die Courage, über die Grenze zu kommen und an den Sitzungen teilzunehmen.“ Worte wie diese erzürnen die Burgenländer.