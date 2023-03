Ski-Pechvogel verletzt sich erneut schwer

Wie der Schweizer Ski-Verband bekannt gab, hatte sich Danioth beim Europacup-Riesenslalom in Gaellivare (SWE) am rechten Knie verletzt. Sofort reiste die 24-Jährige in die Schweiz, wo Untersuchungen folgten. Nun die bittere Diagnose: erneuter Riss des vorderen Kreuzbandes.