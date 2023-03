Bub (8) verlor Halt, stürzte aus Lift 8 Meter ab

Dramatische Szenen haben sich am Montagvormittag in einem Vorarlberger Skigebiet abgespielt. Ein acht Jahre alter Bub rutschte bei einer Liftfahrt aus dem Sessel, konnte sich lediglich mit einer Hand noch an dem Fußraster des Schutzbügels festhalten. Wenig später verließen das Kind seine Kräfte, es stürzte acht Meter in die Tiefe.