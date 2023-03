China: Provokationen, Leitschienen, Entgleisungen

„Wieso um alles in der Welt sollte China beschuldigt werden?“

„China hat die Krise nicht geschaffen. Es ist keine Partei in der Krise und hat keine Waffen an eine der beiden Seiten geliefert“, sagte Qin Gang. „Wieso um alles in der Welt sollte China beschuldigt oder sogar sanktioniert oder bedroht werden? Das ist völlig inakzeptabel“, so der Minister in Hinblick auf Warnungen aus den USA und Europa an China, Waffen an Russland zu liefern.