Die Rennen in den USA wirbeln mächtig Staub auf

Fehlende Professionalität

Dazu sorgten auch die Begleitzustände für Kopfschütteln: Infrastruktur, Organisation, Rutschpersonal, Sicherheitsaspekte, TV-Produktion - es fehlt an allen Ecken und Enden an Professionalität. Waldner bezeichnete die Abfahrtsstrecke angesichts ihres Gefälles und der Kürze als „Langlaufpiste“. Pfeifer ergänzte: „Die Skiräume waren unter jeder Kritik. Auch die Unterkünfte in Aspen waren teilweise nicht weltcupwürdig - da haben sie einiges zu tun.“ Ob die Rennen in dieser Form auch nächste Saison noch im Kalender sind, scheint fraglich. Wobei die FIS den Veranstaltern noch eine Möglichkeit geben will, ihnen für die Zukunft eine To-do-Liste übergeben hat. Sofern die geforderten Punkte erfüllt werden, sagt auch Pfeifer, „sollten wir ihnen die Chance noch einmal geben“: „Sie wissen jetzt, was im Weltcup der Standard sein sollte.“