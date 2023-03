„Extrem bitterer“ Ausfall beim Frauen-Nationalteam

Im April gegen Belgien und Tschechien

Gleich im ersten Pflichtspiel nach der Rückkehr zu Hoffenheim musste die Offensivspielerin dann vergangenen Dienstag im deutschen Cup-Viertelfinale gegen Bayern München zur Pause verletzt raus. Damit fehlt sie am 7. April (20.30 Uhr) gegen Belgien und am 11. April (19.15 Uhr) gegen Tschechien. Die beiden laut Fuhrmann „unterschiedlichen“ Testgegner wurden am Montag offiziell bekannt gegeben, gespielt wird jeweils in Wiener Neustadt, trainiert wie üblich in Bad Tatzmannsdorf.