19-Jähriger bestreitet, Steine ausgeteilt zu haben

Streitet Weitergabe ab

Es stimmt, er habe eine Handvoll Steine gesammelt und auch ein „paar geschossen“, gab er zu. Den Rest steckte er sich in die hintere Hosentasche. „Das war nicht gut von mir“, so der 19-Jährige vor dem Schöffengericht. Dass er an dem Abend in der Linzer Innenstadt andere Jugendliche mit Steinen versorgt und angestachelt habe, diese gegen Polizisten zu schleudern, bestritt er. „Frau Richter, ich habe keinem gesagt, werfe Steine auf die Polizisten, und habe auch niemandem welche gegeben.“ Weshalb Zeugen dies behaupten würden, wollte die Richterin wissen. „Ich weiß nicht, warum sie lügen“, so seine Antwort.