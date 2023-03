„Lesen Sie auch in ihrer Freizeit Gedanken?“

Was begeistert Menschen an Ihren Shows?

Sie wissen, dass alles, was in der Show vor sich geht, mit ihnen selbst zu tun hat. Manche kommen ja mit der Vorstellung herein, dass mit den Mitwirkenden ohnehin alles abgesprochen ist. Aber wenn sie dann selbst oder eine Freundin auf die Bühne kommen, dann spüren sie, dass das Erlebnis etwas Besonderes ist. Was hier vorgeht, kann man nicht so einfach erklären. Das wirkt dann nach und regt zu Diskussionen an. Manchmal treffe ich Zuschauer, die vor zehn Jahren in einer Show waren und mir immer noch genau erklären können, wie sie den Moment erlebt haben. Das ist schön.