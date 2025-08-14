Jede Menge Spaß für die Ländle-Skicrosser

Für Gigler ist es das zweite Comeback. Im Frühjahr 2023 hatte sich die Harderin das erste Mal das Kreuzband im linken Knie gerissen, ein knappes Jahr später folgte der zweite Kreuzbandriss im gleichen Knie. Und damit eine lange Pause und Leidenszeit. Die gesamte letzte Saison musste sie auslassen. „Ich glaube ich bin jetzt konditionell und mental sehr gut aufgestellt“, erzählt sie, „es war eine sehr harte Zeit. Aber ich bin sehr dankbar für die ganze Unterstützung, die ich bekommen habe.“